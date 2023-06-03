«Ах, какая пара»: Британец рассказал о необычной модели отношений с партнершей

Партнеры не могут хранить секреты друг от друга и должны запретить другому спать с любым конкретным человеком, который им не нравится. Два года назад Мэтт даже посоветовал Зои начать зарабатывать деньги на своих сексуальных увлечениях и настоял на том, чтобы она открыла аккаунт OnlyFans. Несмотря на скептицизм друзей, пара настаивает, что они сильно любят друг друга и ни за что не изменили бы свои отношения. Они также уверены в том, что не «изменяют» друг другу, потому что их сексуальные интриги не окружены тайной. У пары есть дети, и они говорят, что в конце концов обсудят свой нетрадиционный роман, когда их отпрыски станут достаточно взрослыми, чтобы понять.