«Ах, какая пара»: Британец рассказал о необычной модели отношений с партнершей

Житель Британии утверждает, что его отношения с девушкой пошли в гору после того, как он разрешил ей спать с другими парнями, пока он находится на работе. Об этом сообщает издание New York Post.
Мужчина по имени Мэтт сказал, что он и 31-летняя Зои встречались всего несколько месяцев, когда он предложил ей начать заниматься сексом с другими мужчинами.
«Когда она согласилась, я был счастлив, потому что мне изменяли [раньше]», — сказал Мэтт в интервью.
Нетрадиционная договоренность помогла устранить паранойю, которая пронизывала предыдущие отношения брошенного британца, одновременно открыв новые уровни доверия, близости и общения. Непристойные сексуальные сеансы Зои происходили, пока Мэтт был на работе, но это не означало, что он пропускал веселье. Мужчина предложил партнерше записывать свои интрижки с незнакомыми мужчинами. Странная просьба, на которую она согласилась.
Мэтт сказал, что все сексуальные партнеры Зои были «молодыми» и «симпатичными», и признает, что это вызвало у него некоторую ревность. Вскоре после того, как она начала заниматься сексом с незнакомцами, дама предложила своему парню также начать спать с другими женщинами, но застенчивый Мэтт сказал, что не хочет этого делать. В конце концов он согласился, и спустя четыре года пара все еще находится в своих странных отношениях. Тем не менее, у них есть некоторые правила.
Партнеры не могут хранить секреты друг от друга и должны запретить другому спать с любым конкретным человеком, который им не нравится. Два года назад Мэтт даже посоветовал Зои начать зарабатывать деньги на своих сексуальных увлечениях и настоял на том, чтобы она открыла аккаунт OnlyFans. Несмотря на скептицизм друзей, пара настаивает, что они сильно любят друг друга и ни за что не изменили бы свои отношения. Они также уверены в том, что не «изменяют» друг другу, потому что их сексуальные интриги не окружены тайной. У пары есть дети, и они говорят, что в конце концов обсудят свой нетрадиционный роман, когда их отпрыски станут достаточно взрослыми, чтобы понять.
Ранее СМИ сообщили, что поколение «зумеров» потеряло интерес к сексуальной активности.