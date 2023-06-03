В Госдуме прокомментировали отказ на снятие с Галкина* статуса иноагента

По словам Майданова, статус иноагента можно снимать с тех людей, которые действительно готовы извиниться за свои антироссийские высказывания и понимают, что совершили ошибку перед российским народом. Если это действительно так, то они должны будут отправиться на Донбасс с благотворительными концертами и продемонстрировать свое раскаяние не словом, а делом, резюмировал Майданов в интервью для издания «Аргументы и факты».