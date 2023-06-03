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В Госдуме прокомментировали отказ на снятие с Галкина* статуса иноагента

Шоу-бизнес
В Госдуме прокомментировали отказ на снятие с Галкина* статуса иноагента

Депутат Госдумы Денис Майданов высказался о решении Замоскворецкого суда не снимать с комика Максима Галкина* статус иноагента.

По словам Майданова, статус иноагента можно снимать с тех людей, которые действительно готовы извиниться за свои антироссийские высказывания и понимают, что совершили ошибку перед российским народом. Если это действительно так, то они должны будут отправиться на Донбасс с благотворительными концертами и продемонстрировать свое раскаяние не словом, а делом, резюмировал Майданов в интервью для издания «Аргументы и факты».

Ранее Галкин* был замечен за удалением фрагментов своих выступлений, где он так или иначе дискредитировал Россию, россиян и армию РФ. Вероятно, это произошло по причине падения спроса на концерты комика из-за многочисленных русофобских шуток.

- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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