Российский спецназ ликвидировал четыре группы пехоты Вооруженных сил Украины

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что подразделения специального назначения «Южной» уничтожили опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.
Астафьев добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы были ликвидированы гаубица Д-20 калибром 152 мм на огневой позиции в районе населенного пункта Желанное Второе, два боевых бронеавтомобиля врага, станция радиоэлектронной борьбы и пикап.
Ранее сообщалось, что военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) начали комплексные учения в Приморском крае. Специальные занятия проводятся по различным дисциплинам на 16 учебных точках. Особое внимание уделяется подготовке к ведению боя в городских условиях.