Российский спецназ ликвидировал четыре группы пехоты Вооруженных сил Украины

Астафьев добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы были ликвидированы гаубица Д-20 калибром 152 мм на огневой позиции в районе населенного пункта Желанное Второе, два боевых бронеавтомобиля врага, станция радиоэлектронной борьбы и пикап.