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«Зумеры» потеряли интерес к сексу из-за социальных сетей

Общество
«Зумеры» потеряли интерес к сексу из-за социальных сетей

Поколение Z переживает «сексуальную рецессию» — и в значительной степени в этом виноваты социальные сети. Об этом сообщает издание New York Post.

Автор книги «Переспали и смутились: почему мы терпим плохой секс и как остановиться» Мария Ягода считает, что непрекращаемый поток сексуального контента из телевизора и социальных сетей привел к тому, что молодое поколение утратило интерес к интимной жизни.

«Возможно, TikTok и Instagram✱ помогли молодым людям лучше разобраться в своей сексуальности, но они не стали ближе к построению здоровой и приносящей удовольствие сексуальной жизни», — считает Мария.

Она заявила, что молодые люди были чрезвычайно подвержены воздействию токсичных сообщений о сексе, которые фактически лишили их возможности получать удовольствие. Еще одной причиной этого явления она называет пандемию COVID-19.

«Пандемия значительно ухудшила ситуацию во всех группах населения», — пишет Ягода.

Ранее СМИ рассказали о том, как британка забеременела от своего родственника.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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