Пятеро несовершеннолетних пострадали в результате аварии в Магаданской области

Сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Магаданской области сообщил об аварии в которой пострадали пятеро подростков.
Инцидент произошел на 201 километре трассы «Палатка-Кулу-Нексикан», где автомобиль с несовершеннолетними перевернулся и улетел в кювет. Четыре 14-15-летних подростка получили травмы. Одна 17-летняя девушка сломала позвоночник.
Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее нанесение тяжкого вреда здоровью). Ведется установка всех фактов произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.
Ранее в День защиты детей 12-летний школьник попытался скрыться от полицейских на автомобиле и попал в серьезное ДТП.