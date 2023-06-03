Пятеро несовершеннолетних пострадали в результате аварии в Магаданской области

Инцидент произошел на 201 километре трассы «Палатка-Кулу-Нексикан», где автомобиль с несовершеннолетними перевернулся и улетел в кювет. Четыре 14-15-летних подростка получили травмы. Одна 17-летняя девушка сломала позвоночник.