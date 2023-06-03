Пентагон: США обеспокоены отказом Китая от более детального сотрудничества

Министр обороны США Ллойд Остин выразил обеспокоенность насчет того, что Китай не стремится к совместному с Америкой решению кризисных ситуаций в мире.
По словам Остина, США не видят от Китая взаимности в вопросе разработки новых методов решения кризисных ситуаций в мире с помощью задействований вооруженных сил обеих стран. Однако, несмотря на нынешнюю ситуацию, глава Минобороны отметил, что рассчитывает на ближайшие изменения в ней. Соответствующие заявления были сделаны им во время форума «Диалог Шангри-Ла».
Ранее Пекин отказался от переговоров своего министра обороны Ли Шанфу с коллегой из американского ведомства в ответ на аналогичное предложение со стороны США. Китай аргументировал этот отказ введенными против Шанфу санкциями от Вашингтона в 2017 году.