Британка забеременела от отца собственного мужа

Брошенный муж из Уэльса утверждает, что заснял на радионяню как его жена занималась сексом с его отцом. Об этом сообщает издание New York Post.
Житель Великобритании Деклан Фуллер был женат на 22-летней Стефани, у них растет общая 2-летняя дочь Уиллоу. В сентябре прошлого года пара разрешила отцу главы семейства, 44-летнему Даррену, переехать в их дом. Именно так и начался роковой роман.
«Это отвратительно — как мой отец мог так поступить со мной?» - недоумевал обезумевший мужчина во время интервью.
Деклан утверждает, что был на работе в день неверности своей жены и решил проверить радионяню на своем смартфоне. На кадрах видно, как Стефани заходит в спальню к своему свекру, после чего пара предается греху. Деклан говорит, что шокирующий акт предательства почти привел его в ярость убийцы, как он признался: «Если бы у меня не было разумной головы на плечах, он [папа Даррен] был бы сейчас на шесть футов ниже».
Столкнувшись с изобличающими доказательствами, Стефани и Даррен отрицали, что делали что-либо неподобающее. Вместо этого пара заявила, что они просто были в спальне, чтобы вместе «посмотреть Симпсонов».
Деклан остался неудовлетворенным этим объяснением и быстро расстался со своей супругой. Потрясающий поворот событий: Стефани теперь беременна двойней, отцом которой является бывший свекор.
«Мне жаль детей; они попадают в очень неоднородную семью», — заявил мужчина, отметив, что Уиллоу будет одновременно сводной сестрой и племянницей для будущих близнецов.
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