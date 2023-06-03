Британка забеременела от отца собственного мужа

Деклан утверждает, что был на работе в день неверности своей жены и решил проверить радионяню на своем смартфоне. На кадрах видно, как Стефани заходит в спальню к своему свекру, после чего пара предается греху. Деклан говорит, что шокирующий акт предательства почти привел его в ярость убийцы, как он признался: «Если бы у меня не было разумной головы на плечах, он [папа Даррен] был бы сейчас на шесть футов ниже».