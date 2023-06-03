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Польские СМИ осудили начало перелетов россиян в Европу через Грузию

Политика
Польские СМИ осудили начало перелетов россиян в Европу через Грузию

Польские СМИ возмущены открывшимся для россиян путем на Запад через грузинский Тбилиси.

Как сообщает польское издание Onet новые доступные для граждан РФ маршруты значительно облегчат им путешествие в Европу. Такой шаг сайт назвал «непонятным», ведь это упрощает для них путешествия на Запад.

Сама по себе новость была оценена интернет-порталом как «плохая» ведь пребывание граждан России во множестве стран Евросоюза теперь нежелательно. Связано это с несогласием с российской политикой в отношении Украины.

Ранее стало известно, что полеты из России в Грузию и обратно смогут заметно упроститься, в связи с открытием прямого рейса Москва-Тбилиси.
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