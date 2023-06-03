Польские СМИ осудили начало перелетов россиян в Европу через Грузию

Польские СМИ возмущены открывшимся для россиян путем на Запад через грузинский Тбилиси.
Как сообщает польское издание Onet новые доступные для граждан РФ маршруты значительно облегчат им путешествие в Европу. Такой шаг сайт назвал «непонятным», ведь это упрощает для них путешествия на Запад.
Сама по себе новость была оценена интернет-порталом как «плохая» ведь пребывание граждан России во множестве стран Евросоюза теперь нежелательно. Связано это с несогласием с российской политикой в отношении Украины.
Ранее стало известно, что полеты из России в Грузию и обратно смогут заметно упроститься, в связи с открытием прямого рейса Москва-Тбилиси.