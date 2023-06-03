Мусульманка из Нидерландов рассказала о совмещении доминирования, фетишей и ислама*

Жительница Нидерландов, выросшая в традиционной мусульманской семье, стала доминатрикс, специализирующейся на генеральных директорах - которых она с удовольствием унижает в хиджабе. Об этом сообщает издание New York Post.
«Мои подчиненные делают все, что я прошу, они стремятся отказаться от власти - у них фетиш на маму», — рассказала 32-летняя госпожа Клеопатра о своей невероятной карьере.
По сообщениям, набожная мусульманка, родом из Египта, но живет в Амстердаме с 1998 года. Она «впервые почувствовала себя доминанткой, когда услышала, как другие говорят об этом». Сменив скромное одеяние на латексный костюм, мисс Клео вскоре стала успешной звездой фильмов для взрослых, зарабатывая на порноплатформе 84 000 долларов в месяц.
Ее баснословные доходы - заслуга, в частности, высокопоставленных клиентов. Ее аудитория в основном состоит из очень обеспеченных людей, таких как главы компаний и богатые доктора.
«Что им действительно нравится, так это подчиняться, потому что в повседневной жизни большинство из этих парней – начальники», — говорит мастер унижения. «Они врачи или генеральные директора, они очень независимы, они очень властные и влиятельные парни, которые находятся на вершине своей карьеры, поэтому для них это разрядка».
Естественно, что исповедуя ислам и совмещая с ним БДСМ, она заслужила неприязнь со стороны многих последователей этой веры. Ей часто посылали злобные сообщения о ее запретном призвании.
«Вначале было очень тяжело, потому что они говорили мне в интернете неприятные вещи, даже угрожали убийством», — сетует она. «Это просто смешно видеть мужчин моей религии, которые думают, что могут владеть женщиной, плохо обращаться с ней, угрожать ей и делать все, что захотят. Они думают, что владеют вами.
Она говорит, что считает критику особенно смехотворной, поскольку «ислам - красивая религия» и «нигде в Коране не сказано, что женщины не могут показывать свое тело».
Чтобы совместить своего Бога со своей «профессией», Клеопатра часто носит хиджаб как на работе, так и вне ее.
«Я была первой на OnlyFans, кто носил хиджаб и был полностью покрыт латексом, это было что-то новенькое», — хвастается гордая доминатрикс. «Моя вера - это часть меня, и я верю в нее по-своему, независимо от того, что думают об этом люди».
Клеопатра говорит, что в конечном итоге рассматривает свою работу как способ помочь стереть стигму, окружающую определенные фетиши или сексуальность - особенно в арабском мире, где некоторые плотские действия считаются запретными.
«У меня есть мужчины, которые довольствуются мной, доминант и сабмиссив, и я позволяю им заниматься сексом друг с другом под моим руководством».
Клеопатра даже привлекла к этому своего 28-летнего жениха, с которым она в настоящее время ожидает ребенка.
Ранее СМИ сообщили, что мусульмане-трансгендеры из Индонезии требуют от властей сохранить религиозный ЛГБТ-центр*
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