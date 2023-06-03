Британский дзюдоист получил последний дан в 90 лет

Пенсионер из Великобритании Майкл Ли получил последний, 9-й дан по дзюдо в возрасте 90 лет.
Как сообщает издание Men Today на самосовершенствование в восточном боевом искусстве он потратил 70 лет жизни.
«Вообще, я не хотел заниматься дзюдо, но мне нравились игры по типу борьбы», - заявляет пенсионер.
В то время, когда Ли только начинал заниматься дзюдо, в 50-х годах прошлого века, данный вид единоборства был еще менее популярным, а федераций, выдающих пояса и даны было намного меньше.
Сообщается, что торжественная церемония вручения нового, красного пояса состоится осенью этого года. Сейчас же пенсионер стал обладателем сертификата о присвоении титула.
Ранее на чемпионате мира по дзюдо россиян выгнали из зала из-за прикрепленных к одежде георгиевских лент.