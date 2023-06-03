Сенатор Наталья Никонорова: Альянс НАТО желает истребить всех славян

Ранее Никонорова заявила, что Международный уголовный суд поступил крайне лицемерно, когда выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконном похищении детей с территории Украины, однако сам МУС регулярно игнорировал заявления представителей ДНР о насилии и нарушении прав несовершеннолетних на этой территории.