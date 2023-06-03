Сенатор Наталья Никонорова рассказала, почему НАТО не хотят победы Украины в конфликте с Россией.
В вооруженном конфликте России и Украины НАТО поддерживает Киев, однако вовсе не собирается добиваться его победы. Настоящей целью Североатлантического альянса является истребление «как можно большего количества славян», приводит слова Никоноровой ТАСС.
Ранее Никонорова заявила, что Международный уголовный суд поступил крайне лицемерно, когда выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконном похищении детей с территории Украины, однако сам МУС регулярно игнорировал заявления представителей ДНР о насилии и нарушении прав несовершеннолетних на этой территории.