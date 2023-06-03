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Сенатор Наталья Никонорова: Альянс НАТО желает истребить всех славян

Политика
Сенатор Наталья Никонорова: Альянс НАТО желает истребить всех славян

Сенатор Наталья Никонорова рассказала, почему НАТО не хотят победы Украины в конфликте с Россией.

В вооруженном конфликте России и Украины НАТО поддерживает Киев, однако вовсе не собирается добиваться его победы. Настоящей целью Североатлантического альянса является истребление «как можно большего количества славян», приводит слова Никоноровой ТАСС.

Она добавила, что для военного блока эта цель является крайне удачным вложением средств. По словам сенатора, НАТО намеренно накачивают сейчас Украину оружием, чтобы этот «бизнес-проект» смог успешно реализоваться.

Ранее Никонорова заявила, что Международный уголовный суд поступил крайне лицемерно, когда выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконном похищении детей с территории Украины, однако сам МУС регулярно игнорировал заявления представителей ДНР о насилии и нарушении прав несовершеннолетних на этой территории.
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