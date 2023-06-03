Климатолог Алексей Кокорин предупредил о связи деятельности людей с изменением океанских течений

Климатолог Алексей Кокорин рассказал о влиянии деятельности человека на изменения климата, а именно на вариацию океанских течений Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.
Кокорин сообщил, что «антропогенный фактор действует сам по себе» и усугубляет, в том числе самую мощную вариацию океанских течений на планете. Природные процессы являются естественными, однако они усиливаются под действием парниковых газов, создаваемых хозяйственной деятельностью человека. Тем не менее, для точных выводов о влиянии людей на процессы Ла-Нинья и Эль-Ниньо требуется больше измерений.
«Это скорее прогноз, но он показывает, что по физике явлений надо это ожидать», – сообщил Кокорин.
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