Незрячий ответил на три интересующих россиян вопроса про свою жизнь

Издание Men Today пообщалось с незрячим с рождения Артемом Плаксиным и обсудило «стыдные» вопросы, которые мы всегда стесняемся спросить.
Если вас когда-либо интересовало зачем незрячим солнцезащитные очки, то они нужны для того, чтобы скрыть эстетические дефекты глаз. Многие слепые все равно предпочитают их не носить, тут дело вкуса.
Использование гаджетов происходит благодаря программе VoiceOver, зачитывающей текст с экрана смартфона или компьютера.
Понимание концепции цветов появляется при использовании предмета соответствующего цвета. Если незрячий потрогает дерево, то будет знать, что оно коричневое, а если кровь, то узнает, что она красная.
Ранее авторы приложения ЯRUS сообщили, что адаптируют его функционал для незрячих и слабовидящих людей.