Врач Павлова рассказала о признаках дефицита воды в организме

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что скрип в суставах и сухость в интимных местах являются признаками нехватки воды в организме. Об этом сообщает издание «Мослента».
Она отметила, что первым сигналом о нехватке воды являются временные отеки, которые образуются для создания запасов воды в организме. Недостаток жидкости также может привести к ночным и дневным икроножным судорогам, которые являются проявлением плохой проводимости нервных импульсов в мышцах.
Также при нехватке воды может появиться скрип в суставах, так как в суставной сумке не хватает специальной жидкости. Павлова также напомнила, что вода важна для здоровья межпозвонковых дисков.
Эндокринолог отметила, что жажда зачастую скрывается за ощущением голода, а также может вызывать тяжесть в голове. Врач рекомендовала выпивать в день 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса для поддержания здорового уровня гидратации организма.
Ранее Павлова рассказала о том, как справиться со стрессом при помощи воды.