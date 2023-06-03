Врач Павлова рассказала о признаках дефицита воды в организме

Она отметила, что первым сигналом о нехватке воды являются временные отеки, которые образуются для создания запасов воды в организме. Недостаток жидкости также может привести к ночным и дневным икроножным судорогам, которые являются проявлением плохой проводимости нервных импульсов в мышцах.