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Легендарная автор песен Синтия Вайль ушла из жизни на 83-м году жизни

Общество
Легендарная автор песен Синтия Вайль ушла из жизни на 83-м году жизни

Композитор Синтия Вайль скончалась в возрасте 82 лет. Написанные ей хиты были очень популярны в 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годах. Об этом пишет TMZ.

Список проектов Вайль может поражать воображение: «You've Lost That Lovin» (самая популярная песня XX века); «Here You Come Again», «On Broadway» и многие другие композиции, которые стали настоящими мировыми хитами.

Партнером Синтии по написанию многих ее хитов был ее муж, Барри Манн. Пара прожила в совместном браке 62 года. Они были номинированы на премию «Оскар» и получили два «Грэмми» за песню Линды Ронштадт и Джеймса Ингрэма «Somewhere Out There».

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Николай Малинкин скончался в возрасте 75-и лет. Актер посвятил 32 года работе в театре.
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