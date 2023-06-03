Легендарная автор песен Синтия Вайль ушла из жизни на 83-м году жизни

Партнером Синтии по написанию многих ее хитов был ее муж, Барри Манн. Пара прожила в совместном браке 62 года. Они были номинированы на премию «Оскар» и получили два «Грэмми» за песню Линды Ронштадт и Джеймса Ингрэма «Somewhere Out There».