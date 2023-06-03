США и Великобритания обсудят методы контроля за искусственным интеллектом

Президент США Джо Байден намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком инициативу по созданию органа, контролирующего деятельность искусственного интеллекта.
Байден и Сунак встретятся в Лондоне для того, чтобы обсудить создание ряда барьеров для внедрения искусственного интеллекта в общественную жизнь. Одной из приоритетных идей на данный момент является создание органа, который будет контролировать работу и деятельность ИИ, сообщает издание Times.
Ранее Объединенный Арабские Эмираты призвали другие страны создать коалицию, которая занималась бы контролем за деятельностью ИИ, так как пускать данный вопрос «на самотек» нельзя, так как это грозит неминуемыми последствиями, сравнимыми с распространением ядерного оружия.