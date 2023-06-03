США и Великобритания обсудят методы контроля за искусственным интеллектом

Байден и Сунак встретятся в Лондоне для того, чтобы обсудить создание ряда барьеров для внедрения искусственного интеллекта в общественную жизнь. Одной из приоритетных идей на данный момент является создание органа, который будет контролировать работу и деятельность ИИ, сообщает издание Times.