Морпехи ТОФ проводят комплексные учения в Приморье

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) начали интенсивную стрелковую подготовку на полигоне Бамбурово в Приморском крае. Об этом сообщает издание PrimaMedia.
Подготовка включает стрелковые упражнения и специальные занятия по различным дисциплинам, проводимые на 16 учебных точках. Военнослужащие ежедневно улучшают свои навыки, выполняя упражнения из стрелкового оружия с отработкой элементов тактической подготовки на мишенях, имитирующих живую силу и легкобронированную технику противника.
Особое внимание уделяется подготовке к ведению боя в городских условиях. Кроме того, морпехи оттачивают навыки по радиационной, химической и биологической защите при условном применении противником оружия массового поражения. Также на отдельных учебных точках совершенствуют технику стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и тренируются в точности метания гранат.
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