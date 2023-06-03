Морпехи ТОФ проводят комплексные учения в Приморье

Особое внимание уделяется подготовке к ведению боя в городских условиях. Кроме того, морпехи оттачивают навыки по радиационной, химической и биологической защите при условном применении противником оружия массового поражения. Также на отдельных учебных точках совершенствуют технику стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и тренируются в точности метания гранат.