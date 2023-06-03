Диетологи рассказали о чудодейственных свойствах чеснока

Чеснок широко применяется в кулинарии и содержит активный компонент алицин, который помимо своих антибактериальных свойств, также может провоцировать разжижение крови. Кроме того, чеснок богат витаминами (С, В6), минералами (медь, калий, фосфор), ферментами и другими полезными веществами, которые могут укреплять иммунитет, снижать уровень холестерина, улучшать кровообращение и иметь другие полезные эффекты для организма. Однако перед тем, как начинать использовать чеснок в качестве панацеи, необходимо проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях чеснок может повысить или понизить эффективность назначенных лекарств, а также может быть противопоказан, если кровь уже жидкая и имеет плохую свертываемость.