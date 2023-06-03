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Диетологи рассказали о чудодейственных свойствах чеснока

Общество
Диетологи рассказали о чудодейственных свойствах чеснока

Чеснок способен улучшить состояние крови, укрепить иммунитет и общее состояние организма. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» подробно рассказало о целебных свойствах этого продукта.

Чеснок широко применяется в кулинарии и содержит активный компонент алицин, который помимо своих антибактериальных свойств, также может провоцировать разжижение крови. Кроме того, чеснок богат витаминами (С, В6), минералами (медь, калий, фосфор), ферментами и другими полезными веществами, которые могут укреплять иммунитет, снижать уровень холестерина, улучшать кровообращение и иметь другие полезные эффекты для организма. Однако перед тем, как начинать использовать чеснок в качестве панацеи, необходимо проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях чеснок может повысить или понизить эффективность назначенных лекарств, а также может быть противопоказан, если кровь уже жидкая и имеет плохую свертываемость.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала некоторым категориям граждан ограничить потребление глазированных сырков.
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