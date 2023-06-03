Замминистра финансов Моисеев объяснил, чем опасна «оплата лицом» в новых терминалах

Сбербанк планирует ввести инновационные терминалы, через которые можно будет расплачиваться с помощью биометрических функций.
Как сообщает издание «Правила Жизни», в устройство будет встроена специальная камера, считывающая лицо в качестве «ключа» для покупки. Уже осенью будут введены несколько тысяч экспериментальных терминалов.
Замминистра финансов Алексей Моисеев уверен, что если злоумышленники овладеют биометрией человека, то это станет фатальной ошибкой разработчиков. Пароль банковской карты еще можно поменять, но вот что делать с лицом никто пока не знает.
Участившиеся утечки данных крупных компаний также не вселяют особой надежды о безопасности нового метода оплаты.
Ранее эксперт Алексахин рассказал об опасностях, подстерегающих после сбора биометрических данных.