Военный эксперт Дэниел Дэвис рассказал, как прекратить вооруженный конфликт между Россией и Украиной.
По словам Дэвиса, США должны понимать, что вступление Украины в НАТО означало бы прекращение стабильности будущей безопасности Североатлантического альянса из-за того, что она бы зависела от непримиримого конфликта между Москвой и Киевом. Таким образом, Вашингтон обязан действовать в интересах безопасности своих и европейских граждан и единственным вариантом в таком случае станет признание нейтралитета Украины, что приведет к прекращению обострения ситуации, приводит слова Дэвиса 19FortyFive.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятнее всего, примет нейтральную сторону в случае открытого конфликта России и НАТО, так как он действует в интересах турецкого народа.