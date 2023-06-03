19FortyFive: Только нейтралитет Украины может предотвратить войну НАТО и России

По словам Дэвиса, США должны понимать, что вступление Украины в НАТО означало бы прекращение стабильности будущей безопасности Североатлантического альянса из-за того, что она бы зависела от непримиримого конфликта между Москвой и Киевом. Таким образом, Вашингтон обязан действовать в интересах безопасности своих и европейских граждан и единственным вариантом в таком случае станет признание нейтралитета Украины, что приведет к прекращению обострения ситуации, приводит слова Дэвиса 19FortyFive.