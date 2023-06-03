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Израильский эксперт Кедми назвал будущего лидера США

Политика
Израильский эксперт Кедми назвал будущего лидера США

Очередное падение президента США Джо Байдена снова вызвало множество разговоров о том, что ему требуется тот, кто его сменит. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» опубликовало комментарий израильского эксперта Якова Кедми по этому вопросу.

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» рассказал, что согласно американскому законодательству, в случае отставки или невозможности выполнять обязанности, его заменит вице-президент. В данном случае речь идет о Камале Харрис. Она будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов.

Кедми также отметил, что нет ничего необычного в том, что Байден страдает деменцией, спотыкается и падает.

Ранее Кедми рассказал о причинах по которым граждане Израиля поддерживают украинское правительство. По словам эксперта, власти страны десятилетиями промывают мозги населению.
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