Очередное падение президента США Джо Байдена снова вызвало множество разговоров о том, что ему требуется тот, кто его сменит. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» опубликовало комментарий израильского эксперта Якова Кедми по этому вопросу.
Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» рассказал, что согласно американскому законодательству, в случае отставки или невозможности выполнять обязанности, его заменит вице-президент. В данном случае речь идет о Камале Харрис. Она будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов.
Кедми также отметил, что нет ничего необычного в том, что Байден страдает деменцией, спотыкается и падает.
Ранее Кедми рассказал о причинах по которым граждане Израиля поддерживают украинское правительство. По словам эксперта, власти страны десятилетиями промывают мозги населению.