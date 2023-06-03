Президент США Джо Байден: Законопроект о повышении госдолга не удовлетворил ни одну из партий

По словам Байдена, законопроект, повышающий потолок госдолга США, помог предотвратить кризис в стране, так как Белый дом всегда действует в интересах будущего Америки. Он отметил, что подписание этого законопроекта не удовлетворило ни одну из действующих партий страны, но оно было необходимым для американского народа, говорится в официальном сообщении Белого дома.