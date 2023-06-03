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Президент США Джо Байден: Законопроект о повышении госдолга не удовлетворил ни одну из партий

Экономика
Президент США Джо Байден: Законопроект о повышении госдолга не удовлетворил ни одну из партий

Президент США Джо Байден рассказал, на что повлиял новый законопроект, который был разработан им и Конгрессом для повышения потолка госдолга.

По словам Байдена, законопроект, повышающий потолок госдолга США, помог предотвратить кризис в стране, так как Белый дом всегда действует в интересах будущего Америки. Он отметил, что подписание этого законопроекта не удовлетворило ни одну из действующих партий страны, но оно было необходимым для американского народа, говорится в официальном сообщении Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен подписать законопроект 3 июня. Таким образом США сможет избежать дефолта, который прогнозировался в стране уже в текущем месяце. Законопроект предполагает повышение госдолга до января 2025 года.
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