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Одно сообщение от злоумышленника может сломать ваше приложение WhatsApp*

Технологии
Одно сообщение от злоумышленника может сломать ваше приложение WhatsApp*

В популярном мессенджере WhatsApp* был обнаружен ранее неизвестный баг, благодаря которому сообщение с «неправильной» ссылкой может сломать все приложение.

Как сообщает издание MenToday, ссылка «wa.me/settings», которая должна открывать меню настроек заставляет приложение «вылетать». При перезагрузке все начнет работать как надо, но, если вы зайдете в диалог со «сломанной» ссылкой, мессенджер вновь закроется.

Данная проблема возникает только у пользователей системы Android. Чтобы решить ее, вам нужно всего лишь почистить историю переписки через компьютер.

Ранее эксперт Коростелев предупредил россиян о главной опасности мессенджеров.

*принадлежит Meta✱, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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