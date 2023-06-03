Одно сообщение от злоумышленника может сломать ваше приложение WhatsApp*

Как сообщает издание MenToday, ссылка «wa.me/settings», которая должна открывать меню настроек заставляет приложение «вылетать». При перезагрузке все начнет работать как надо, но, если вы зайдете в диалог со «сломанной» ссылкой, мессенджер вновь закроется.