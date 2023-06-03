Одно сообщение от злоумышленника может сломать ваше приложение WhatsApp*

В популярном мессенджере WhatsApp* был обнаружен ранее неизвестный баг, благодаря которому сообщение с «неправильной» ссылкой может сломать все приложение.
Как сообщает издание MenToday, ссылка «wa.me/settings», которая должна открывать меню настроек заставляет приложение «вылетать». При перезагрузке все начнет работать как надо, но, если вы зайдете в диалог со «сломанной» ссылкой, мессенджер вновь закроется.
Данная проблема возникает только у пользователей системы Android. Чтобы решить ее, вам нужно всего лишь почистить историю переписки через компьютер.
Ранее эксперт Коростелев предупредил россиян о главной опасности мессенджеров.
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