Российский артист Николай Малинкин скончался на 76-м году жизни

Московский театр кукол «Жар-птица» сообщил об уходе из жизни Заслуженного артиста Российской Федерации Николая Малинкина. Прискорбной новостью театр поделился на своем официальном сайте.
Малинкин был одним из создателей театра – он посвятил работе в учреждении 32 года. Артист исполнял роли, сочинял стихи и писал пьесы, «был ярым защитником» репертуара русских народных сказок, жертвовал средства Православной церкви. 19 мая ему исполнилось 75 лет.
Прощание с Малинкиным состоится четвертого июня в 11:30. Гражданская панихида пройдет в ритуальном комплексе на Савеловском проезде, 10.
Ранее сообщалось, что лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр ушел из жизни в возрасте 77 лет. Монтажер прославился еще в 1984 году.