Российский артист Николай Малинкин скончался на 76-м году жизни

Малинкин был одним из создателей театра – он посвятил работе в учреждении 32 года. Артист исполнял роли, сочинял стихи и писал пьесы, «был ярым защитником» репертуара русских народных сказок, жертвовал средства Православной церкви. 19 мая ему исполнилось 75 лет.