Эзотерик Алиева назвала реальные способы гадания по обручальному кольцу

Обычно гадание с помощью кольца связано с вопросами о семейной жизни и возможном будущем женихе. Для этого необходимо повесить кольцо на нитку, снять все украшения, взять стакан с водой и поджечь свечу. Кольцо будет маятником, двигаясь влево - нет, вправо - да. Если маятник движется против часовой стрелки, это означает нет, а по часовой - да. Если маятник стоит на месте, то ответ нет.