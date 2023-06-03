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Эзотерик Алиева назвала реальные способы гадания по обручальному кольцу

Общество
Эзотерик Алиева назвала реальные способы гадания по обручальному кольцу

Эзотерик и ясновидящая Инесса Алиева рассказала о различных видах и способах гадания с помощью обручального кольца. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» поделилось советами эксперта.

Обычно гадание с помощью кольца связано с вопросами о семейной жизни и возможном будущем женихе. Для этого необходимо повесить кольцо на нитку, снять все украшения, взять стакан с водой и поджечь свечу. Кольцо будет маятником, двигаясь влево - нет, вправо - да. Если маятник движется против часовой стрелки, это означает нет, а по часовой - да. Если маятник стоит на месте, то ответ нет.

Алиева также подчеркнула, что для гадания лучше всего использовать шерстяную нитку и разделить лист бумаги на различные секторы, представляющие разные сферы жизни, по которым имеются вопросы. Эзотерик отметила, что понедельник является не лучшим днем для гадания, а если нить порвалась, лучше отложить гадание на другой день.

Другой метод гадания с использованием кольца - это опускание его в стакан с водой. Кольцо опускается в воду столько раз, сколько лет гадающему, и затем нужно сфокусироваться на вопросе. Маятник из кольца будет касаться стенок стакана и издавать звук - звонкий означает, что вопрос решен, а глухой - нет.

Инесса Алиева также отметила, что если маятник касается стенок стакана несколько раз, это означает, что человек хорошо относится к вам, а резкие движения свидетельствуют о сильных чувствах. Если кольцо стоит на месте, то это означает равнодушие.

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