В России спрос на «Тетрис» вырос практически в два раза

Продажи игровой приставки «Тетрис» выросли в два раза по сравнению с данными за прошлый месяц.
Как сообщает издание «Правила Жизни», активный интерес среди покупателей может быть вызван выходом на экраны фильма «Тетрис» от компании Apple TV+, с актером из России Никитой Ефремовым в главной роли. Маркетплейсы же заявляют, что всплеск продаж также может быть вызван внезапно нахлынувшим на россиян приступом ностальгии.
Ранее создатель «Тетрис» Алексей Пажитнов признался, что стал зависим от игры в MMORPG World of Warcraft. Интерес культового разработчика пропал после того, как компания Blizzard «испортила игру».