В России спрос на «Тетрис» вырос практически в два раза

Как сообщает издание «Правила Жизни», активный интерес среди покупателей может быть вызван выходом на экраны фильма «Тетрис» от компании Apple TV+, с актером из России Никитой Ефремовым в главной роли. Маркетплейсы же заявляют, что всплеск продаж также может быть вызван внезапно нахлынувшим на россиян приступом ностальгии.