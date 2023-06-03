Актриса Агата Муцениеце сделала детям роскошный подарок в честь окончания учебного года

Муцениеце обрадовала детей новостью об их скорой поездке на отдых в Турцию. Актриса считает, что приятное времяпрепровождение детей на курортах является главной целью заработка денежных средств. Она много работала, чтобы «независимо ни от кого» обеспечить приятные каникулы для Тимофея и Мии.