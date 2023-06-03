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Актриса Агата Муцениеце сделала детям роскошный подарок в честь окончания учебного года

Общество
Актриса Агата Муцениеце сделала детям роскошный подарок в честь окончания учебного года

Латвийская и российская актриса театра и кино Агата Муцениеце рассказала в социальных сетях, каким подарком она наградила собственных детей по случаю окончания учебного года. Об этом пишет «Вокруг ТВ».

Муцениеце обрадовала детей новостью об их скорой поездке на отдых в Турцию. Актриса считает, что приятное времяпрепровождение детей на курортах является главной целью заработка денежных средств. Она много работала, чтобы «независимо ни от кого» обеспечить приятные каникулы для Тимофея и Мии.

Сама актриса не сможет присоединиться к детям из-за плотного графика – вместо нее сопровождать их будут бабушка и тетя. Туристы остановятся в пятизвездочном отеле.

Ранее сообщалось, что исполнитель Филипп Киркоров поздравил своего отца Бедроса с Днем рождения. Киркорову-старшему исполнился 91 год.
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