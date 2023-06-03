Китай настаивает на равноправии в космическом пространстве

Постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ли Сун заявил, что Китай настаивает на равноправии и сотрудничестве всех стран, которые занимаются использованием космического пространства. Об этом сообщает сайт РИА Новости.
Постпред также поднял актуальные на сегодняшний день проблемы космической безопасности, в решение которых, он предложил выступать совместно с другими государствами.
Сделаны данные заявления в ходе показа в столице Австрии китайского научно-фантастического фильма «Блуждающая Земля-2»
Ранее новейший космоплан американского производства смог пройти первые электрические испытания. Амбициозная разработка, в случае успешной сдачи необходимых тестов, сможет выйти на орбиту уже в конце этого года.