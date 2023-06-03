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Мэру Киева Виталию Кличко предложили покинуть занимаемую должность

Украина
Мэру Киева Виталию Кличко предложили покинуть занимаемую должность

Мэру Киева Виталию Кличко поступило предложение покинуть занимаемую им должность.

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, интересный совет преподнес глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников, сообщив о своем намерении так же подать в отставку. Связано это с тем, что мэр не отработал вопрос с закрытыми на период атаки по городу бомбоубежищами.

«Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок», - заявил Ратников.

Отдельной критике от главы района подверглись и высказывания Кличко в адрес районных администраций. Мэр считает, что они должны нести полную ответственность за то, что происходит в городе.

«А за что тогда отвечает мэр?», - задал в конце резонный вопрос Ратников.

Ранее Кличко прокомментировал слова Зеленского про «нокаут» чиновников.
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