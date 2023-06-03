Мэру Киева Виталию Кличко предложили покинуть занимаемую должность

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, интересный совет преподнес глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников, сообщив о своем намерении так же подать в отставку. Связано это с тем, что мэр не отработал вопрос с закрытыми на период атаки по городу бомбоубежищами.