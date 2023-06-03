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Российские химики смогли сделать газ более экологичным топливом

Технологии
Российские химики смогли сделать газ более экологичным топливом

Химики-технологи из РХТУ им. Д. И. Менделеева и Нижегородского государственного университета смогли разработать новую систему, позволяющую лучше улавливать присутствие углекислого газа в потоке газового топлива.

Как сообщает сайт РИА Новости, достичь этого ученые смогли благодаря новым видам мембран с улучшенными свойствами проницаемости. Данная разработка сможет помочь в обеспечении экологической безопасности на ТЭЦ и других предприятиях.

Метод работы новейших мембран сравнивают с фильтрацией через почки и процессом газообмена в легких.

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