Российские химики смогли сделать газ более экологичным топливом

Химики-технологи из РХТУ им. Д. И. Менделеева и Нижегородского государственного университета смогли разработать новую систему, позволяющую лучше улавливать присутствие углекислого газа в потоке газового топлива.
Как сообщает сайт РИА Новости, достичь этого ученые смогли благодаря новым видам мембран с улучшенными свойствами проницаемости. Данная разработка сможет помочь в обеспечении экологической безопасности на ТЭЦ и других предприятиях.
Метод работы новейших мембран сравнивают с фильтрацией через почки и процессом газообмена в легких.
Ранее инспекция Роспотребнадзора признала Каспийское море пригодным для купания только на одном побережье Дагестана.