Певец Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с 91-летием

Ранее народная артистка России Ирина Алферова раскрыла секреты долгого и счастливого брака. Актриса считает, мужчина должен боготворить женщину и уделять ей внимание. Алферова уже больше 35 лет состоит в семейном союзе с актером Сергеем Мартыновым, которого она считает «настоящим мужчиной».