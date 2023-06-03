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Певец Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с 91-летием

Общество
Певец Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с 91-летием

Российский певец Филипп Киркоров обратился с трогательным посланием к своему отцу Бедросу Киркорову по случаю его 91-летия. Исполнитель поздравил папу и пожелал оставаться таким же активным. Об этом пишет 5-tv.ru.

Киркоров-младший сопроводил поздравление видеозаписью, на которой отец с задором танцевал на мероприятии, несмотря на почтенный возраст. Позднее и другие коллеги певца присоединились к пожеланиям.

Ранее народная артистка России Ирина Алферова раскрыла секреты долгого и счастливого брака. Актриса считает, мужчина должен боготворить женщину и уделять ей внимание. Алферова уже больше 35 лет состоит в семейном союзе с актером Сергеем Мартыновым, которого она считает «настоящим мужчиной».
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