Подполковник Иванников рассказал о подростках в рядах ВСУ

Иванников отметил, что несовершеннолетние не всегда осознают свою ответственность в преступном поведении и нуждаются в большем внимании. Подполковник запаса также подчеркнул, что использование несовершеннолетних в военных действиях нарушает международные конвенции и является умышленным преступлением, за которое придется отвечать перед будущим украинским обществом.