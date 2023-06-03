Подполковник запаса МВД Олег Иванников сообщил, что на Украине используют несовершеннолетних на второй и третьей линии обороны. Об этом рассказало издание URA.RU.
Он заявил, что при каждом большом воинском соединении Вооруженных сил Украины есть небольшая группа 15-16-летних мальчиков, которые выполняют различные задачи, такие как хозяйственные работы, обслуживание оружия и беспилотников, а также частично выполняют полицейские функции на передовой.
Иванников отметил, что несовершеннолетние не всегда осознают свою ответственность в преступном поведении и нуждаются в большем внимании. Подполковник запаса также подчеркнул, что использование несовершеннолетних в военных действиях нарушает международные конвенции и является умышленным преступлением, за которое придется отвечать перед будущим украинским обществом.
Ранее СМИ сообщили, что группа украинских военных попала в плен ВС РФ в районе Лисичанска.