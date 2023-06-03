Правительство Венгрии показало карту Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало видеозапись с призывом к урегулированию украинского кризиса. В видео была включена карта, на которой Крымский полуостров находился вне территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети государства.
Текст на записи представляет собой воззвание к миру – сообщается, что кризис продолжается, несмотря на опасность перерасти в конфликт глобального уровня. Только мирные переговоры смогут спасти жизни – «пришло время для мира». На моменте с призывом к переговорам изображены флаги России, США и Украины.
Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер призвал президента Сербии Александра Вучича отвести войска от границ Косово. Политики провели переговоры по телефону.