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Правительство Венгрии показало карту Украины без Крыма

Общество
Правительство Венгрии показало карту Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало видеозапись с призывом к урегулированию украинского кризиса. В видео была включена карта, на которой Крымский полуостров находился вне территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети государства.

Текст на записи представляет собой воззвание к миру – сообщается, что кризис продолжается, несмотря на опасность перерасти в конфликт глобального уровня. Только мирные переговоры смогут спасти жизни – «пришло время для мира». На моменте с призывом к переговорам изображены флаги России, США и Украины.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер призвал президента Сербии Александра Вучича отвести войска от границ Косово. Политики провели переговоры по телефону.
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