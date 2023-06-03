Врач Мясников рассказал о неожиданной опасности при контактах с птицами

Известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян минимизировать контакты с птицами, не кормить голубей и не трогать птенцов. Об этом сообщает издание «Мослента».
Доктор напомнил, что во всем мире идет крупнейшая за последние десятилетия эпидемия птичьего гриппа, и многие регионы России объявляют карантин из-за этой болезни, включая Москву.
Мясников подчеркнул, что многие болезни, которыми птицы могут заразить человека, такие как сальмонеллез, орнитоз, хламидиоз, гистоплазмоз, кампилобактериоз, лихорадка Западного Нила, аллергический пневмонит и пневмония, могут быть опасными.
Он отметил, что люди, которые держат дома птиц, болеют чаще всего, но можно заразиться даже без прямого контакта с птицами, например, вдыхая воздух с сухим пометом в зоомагазине.
Ранее Мясников рассказал о том, как правильно бросать курить.