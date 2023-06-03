Российская шпион-белуха начала вербовать балтийских рыб и атаковать из других измерений

Сайт Argumenti.ru рассказал о ките-белухе, застрявшем в Балтийском море у берегов Швеции. Запад приписывает ему по-настоящему «магические» свойства.
Так, европейские СМИ уверены, что животное является российским шпионом и помогает России вести разведывательную деятельность в чужих акваториях. Издание шутит, что скоро киту припишут свойства вербовки рыб и перемещение по измерениям.
Причиной для западных догадок стало то, что на теле белухи нашли ремешки с надписью: «Оборудование, Санкт-Петербург». Откуда взялось непонятное снаряжение не уточняется, но уже давно известно, что множество стран использует морских обитателей в своих военных целях.
Несчастному животному, которое заплыло в чужие воды и не может вернуться в свой привычный арктический климат приписали пророссийские настроения и даже дали имя: «Владимир». Сейчас местоположение белухи неизвестно, но в России надеются, что у нее получится вернуться в родной дом.
Ранее косатки начали атаковать судна в морях Европы.