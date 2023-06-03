Российская шпион-белуха начала вербовать балтийских рыб и атаковать из других измерений

Несчастному животному, которое заплыло в чужие воды и не может вернуться в свой привычный арктический климат приписали пророссийские настроения и даже дали имя: «Владимир». Сейчас местоположение белухи неизвестно, но в России надеются, что у нее получится вернуться в родной дом.