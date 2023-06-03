Белый дом призвал Сербию вывести свои войска из Косово и сохранить спокойствие в регионе

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко обратил внимание на то, что конфликт в Косово продолжается, благодаря США и Евросоюзу, которые могут намеренно развивать его. По словам Харченко, ЕС хочет оказать давление на Сербию для того, чтобы Белград ввел санкции против России. Для этого союз намерен использовать нестабильную обстановку в регионе.