Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил о необходимости дислокации сербской армии от границ Косово.
Файнер провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем для того, чтобы убедить последнего в необходимости отвода сербской армии от границ Косово. Также он упомянул о необходимости сохранения спокойствия и стабилизации ситуации среди протестующих в регионе, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко обратил внимание на то, что конфликт в Косово продолжается, благодаря США и Евросоюзу, которые могут намеренно развивать его. По словам Харченко, ЕС хочет оказать давление на Сербию для того, чтобы Белград ввел санкции против России. Для этого союз намерен использовать нестабильную обстановку в регионе.