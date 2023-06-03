СМИ рассказали, что окружает ребенка в Сети и как защититься от киберугроз

Безопасность детей в Интернете требует особого внимания родителей в современном мире. Несовершеннолетние довольно часто сталкиваются с различными опасностями в Сети. Об этом пишет 5-tv.ru.
Самыми распространенными сетевыми угрозами для детей являются вирусы, фишинг, кибербуллинг. Также большую опасность представляют размещенные в Интернете порнографические материалы, угроза публикации личных данных, онлайн-груминг и продажа запрещенных веществ.
Чтобы создать эффективную защиту вокруг ребенка, в первую очередь надо объяснить ему правила безопасности в Интернете – беседы на эту тему стоит повторять регулярно. Необходимо присматривать за тем, с кем общается ваше чадо в Сети, какие сайты посещает и установить родительский контроль на устройствах. Не менее важно поставить антивирусное программное обеспечение на гаджеты.
Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал, что чрезмерная стерильность и попытки полностью избежать аллергенов скорее вредят, чем помогают бороться аллергией. Эксперт подчеркнул, что дети должны познавать мир и встречаться с различными вирусами и микробами – это поспособствует укреплению иммунной защиты организма.