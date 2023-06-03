СМИ рассказали, что окружает ребенка в Сети и как защититься от киберугроз

Чтобы создать эффективную защиту вокруг ребенка, в первую очередь надо объяснить ему правила безопасности в Интернете – беседы на эту тему стоит повторять регулярно. Необходимо присматривать за тем, с кем общается ваше чадо в Сети, какие сайты посещает и установить родительский контроль на устройствах. Не менее важно поставить антивирусное программное обеспечение на гаджеты.