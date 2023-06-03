Врач Соломатина рассказала о неожиданной опасности творожных сырков

Также диетолог подчеркнула, что творожные сырки строго запрещены для людей, страдающих сахарным диабетом, склонных к резкому повышению уровня глюкозы в крови, и для граждан с избыточным весом. При выборе этого продукта, врач советует обращать внимание на его состав и отдавать предпочтение сыркам из творога, масла, сахара и натурального шоколада.