Врач Соломатина рассказала о неожиданной опасности творожных сырков

Диетолог Елена Соломатина заявила, что творожные сырки являются полезным продуктом, но их употребление следует ограничить некоторым категориям людей. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
Она отметила, что пациентам, страдающим заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря, стоит ограничить потребление сырков, так как они могут вызвать обострение заболеваний ЖКТ.
Также диетолог подчеркнула, что творожные сырки строго запрещены для людей, страдающих сахарным диабетом, склонных к резкому повышению уровня глюкозы в крови, и для граждан с избыточным весом. При выборе этого продукта, врач советует обращать внимание на его состав и отдавать предпочтение сыркам из творога, масла, сахара и натурального шоколада.
Ранее диетологи перечислили продукты, отказ от которых может способствовать резкому похудению.