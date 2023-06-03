«Может, я глуп»: Вучич высказался о возможном проведении новых муниципальных выборов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление главы Косово Вьосы Османи о возможности проведения новых муниципальных выборов в регионе для попытки урегулирования ситуации.
По словам Вучича, он не уверен, что это решение приведет к урегулированию ситуации в Косово. Он отметил, что подобные решения должны приниматься долго и осмысленно, так как они будут реализованы в интересах сербского народа, приводит слова Вучича телеканал Prva.
«Может, я глуп», - добавил Вучич, говоря о своей неуверенности в этом решении.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Берлин призывают к проведению повторных выборов в Косово. Главным условием перепроведения муниципальных выборов в четырех округах Косово должно стать присутствие на них сербов. Это решение было обсуждено на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.