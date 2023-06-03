Иммунолог Продеус: Ребенок должен встречаться с различными микробами

Стремление полностью избегать аллергенов и излишняя стерильность, скорее, вредят, чем помогают бороться с аллергией, считает иммунолог Андрей Продеус. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
Эксперт подчеркнул, что дети должны познавать мир и встречаться с различными микробами, вирусами и антигенами, чтобы их иммунитет научился отличать своих от чужих и адекватно реагировать на раздражители.
Продеус привел пример реакции младенцев на животных, живущих с ними в квартире, и отметил, что шансы на развитие аллергии на животное у ребенка минимальны, если он общается с ним с самого начала своей жизни или даже раньше. Он пояснил, что если беременность проходит, когда животное уже присутствует в доме, то антигены поступают в организм ребенка, и это помогает ему развивать иммунитет к питомцу, который живет в доме.
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