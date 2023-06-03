Каспийское море признали частично пригодным для купания

Лабораторные тесты продемонстрировали, что в некоторых участках моря уровень загрязнения превышает норму более чем 30 раз. В республике начали возбуждать уголовные дела в связи с серьезными нарушениями требований экологической безопасности. Нанесенный Каспийскому морю ущерб оценивается в 22 млн рублей.