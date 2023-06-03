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Каспийское море признали частично пригодным для купания

Происшествия
Каспийское море признали частично пригодным для купания

Роспотребнадзор объявил, что на территории Дагестана пригодным для купания остается только южное побережье Каспийского моря.

Как сообщает сайт Argumenti.ru, представители ведомства считают прилежащие к Махачкале, Каспийску и Магарамкентскому району участки водоема слишком грязными, ведь 70% стоков из канализации попадают в акваторию Каспия, не проходя предварительную очистку.

Лабораторные тесты продемонстрировали, что в некоторых участках моря уровень загрязнения превышает норму более чем 30 раз. В республике начали возбуждать уголовные дела в связи с серьезными нарушениями требований экологической безопасности. Нанесенный Каспийскому морю ущерб оценивается в 22 млн рублей.

Ранее в Калмыкии задержали браконьера с 1 тонной незаконно выловленного сома.
каспийское море экология дагестан
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