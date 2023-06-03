Каспийское море признали частично пригодным для купания

Роспотребнадзор объявил, что на территории Дагестана пригодным для купания остается только южное побережье Каспийского моря.
Как сообщает сайт Argumenti.ru, представители ведомства считают прилежащие к Махачкале, Каспийску и Магарамкентскому району участки водоема слишком грязными, ведь 70% стоков из канализации попадают в акваторию Каспия, не проходя предварительную очистку.
Лабораторные тесты продемонстрировали, что в некоторых участках моря уровень загрязнения превышает норму более чем 30 раз. В республике начали возбуждать уголовные дела в связи с серьезными нарушениями требований экологической безопасности. Нанесенный Каспийскому морю ущерб оценивается в 22 млн рублей.
Ранее в Калмыкии задержали браконьера с 1 тонной незаконно выловленного сома.