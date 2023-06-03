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Президент Сербии Александр Вучич: Запад поощряет развитие конфликта в Косово

Политика
Президент Сербии Александр Вучич: Запад поощряет развитие конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что действующие власти Косово виноваты в обострении конфликта в регионе.

По словам Вучича, косовские власти чувствуют безнаказанность в своих действиях, потому что в любом случае их будут поддерживать США, Германия и Великобритания. Поэтому власти Косово неоднократно твердят о недопустимости нарушения территориальной целостности со стороны сербов, заявил Вучич в интервью телеканалу Prva.

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что США и Евросоюзу выгодно продолжать конфликт в Косово, так как это дает НАТО рычаги давления на Белград. Это необходимо ЕС для того, чтобы заставить Вучича ввести санкции против России, несмотря на нежелание сербского лидера идти на поводу у Европы.
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