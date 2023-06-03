Президент Сербии Александр Вучич: Запад поощряет развитие конфликта в Косово

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что США и Евросоюзу выгодно продолжать конфликт в Косово, так как это дает НАТО рычаги давления на Белград. Это необходимо ЕС для того, чтобы заставить Вучича ввести санкции против России, несмотря на нежелание сербского лидера идти на поводу у Европы.