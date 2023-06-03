В честь святого: Наталья Бочкарева раскрыла имя и пол младшего ребенка

Младший сын получил имя Александр. Звезда рассказала историю, как попала в свой день рождения в монастырь Александра Свирского. Первая мысль, которая пришла в голову актрисе, когда она посетила духовное место – желание родить еще одного ребенка. Именно это событие и подтолкнуло Бочкареву дать сыну такое имя.