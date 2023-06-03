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В честь святого: Наталья Бочкарева раскрыла имя и пол младшего ребенка

Общество
В честь святого: Наталья Бочкарева раскрыла имя и пол младшего ребенка

Актриса Наталья Бочкарева первого апреля вновь стала мамой. Недавно она обрадовала своих поклонников – раскрыла пол и имя новорожденного. Об этом пишет 5-tv.ru.

Младший сын получил имя Александр. Звезда рассказала историю, как попала в свой день рождения в монастырь Александра Свирского. Первая мысль, которая пришла в голову актрисе, когда она посетила духовное место – желание родить еще одного ребенка. Именно это событие и подтолкнуло Бочкареву дать сыну такое имя.

Ранее в сети появились кадры свадебного танца певицы Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева. Церемония состоялась второго июня. Пара вместе уже три года, а предложение руки и сердца популярной певице бизнесмен сделал в ноябре 2022 года.
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