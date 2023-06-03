Стоматолог Сошников посоветовал не игнорировать неправильный прикус у ребенка

Неисправленный прикус может повлиять на форму лица, привести к асимметрии и формированию неправильного профиля. В свою очередь это приводит к нарушениям жевания и проблемам ЖКТ, развивает патологию в височно-нижнечелюстном суставе, нарушает работу ЛОР-органов и приводит к проблемам с дыханием. Если ребенок не пошел к доктору в 2-3 года, нужно обязательно прийти в 6 и 11 лет. В 6 лет можно легко исправить тяжелые нарушения, в 11-12 лет - наиболее эффективно установить брекеты.