Огромные рои медоносных пчел испугали жителей Великобритании

В Британии начался сезон роения, когда огромные колонии медоносных пчел начинают мигрировать в поисках нового дома. Огромные облака из насекомых сильно напугали местных жителей.
Как сообщает сайт The New York Times, данное явление хоть и происходит каждый год, но в этот раз было крайне масштабным. Виной тому называют сезон дождей и последовавшую за ним крайне теплую погоду.
Пчеловоды и работники служб по борьбе с вредителями работают сверхурочно, ведь множество домов британцев буквально заполнены пчелами.
«У нас все расписано на следующие четыре недели», - заявил специалист по борьбе с насекомыми Роб Дэвис.
Части компаний, работающим в данной сфере, пришлось даже расширять штат и закупать дополнительное оборудование, чтобы справиться с нашествием пчел.
Ученые же успокаивают жителей страны уверяя, что скоро сезон миграции закончится и все вернется на круги своя.
Ранее эпидемия нозематоза грозила уничтожить всех пчел в Самарской области.