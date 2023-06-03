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Огромные рои медоносных пчел испугали жителей Великобритании

Общество
Огромные рои медоносных пчел испугали жителей Великобритании

В Британии начался сезон роения, когда огромные колонии медоносных пчел начинают мигрировать в поисках нового дома. Огромные облака из насекомых сильно напугали местных жителей.

Как сообщает сайт The New York Times, данное явление хоть и происходит каждый год, но в этот раз было крайне масштабным. Виной тому называют сезон дождей и последовавшую за ним крайне теплую погоду.

Пчеловоды и работники служб по борьбе с вредителями работают сверхурочно, ведь множество домов британцев буквально заполнены пчелами.

«У нас все расписано на следующие четыре недели», - заявил специалист по борьбе с насекомыми Роб Дэвис.

Части компаний, работающим в данной сфере, пришлось даже расширять штат и закупать дополнительное оборудование, чтобы справиться с нашествием пчел.

Ученые же успокаивают жителей страны уверяя, что скоро сезон миграции закончится и все вернется на круги своя.

Ранее эпидемия нозематоза грозила уничтожить всех пчел в Самарской области.
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