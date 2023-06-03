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Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему не пожала руку сопернице из России

Общество
Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему не пожала руку сопернице из России

Спортсменка из Украины Элина Свитолина заявила, что не жмет руки теннисисткам из Российской Федерации и Республики Беларусь из-за отказа украинского правительства делать то же самое в отношении политиков из России. Об этом пишут РИА Новости Спорт.

Свитолина накануне одержала победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос» против российской спортсменки Анны Блинковой. После завершения матча теннисистки пожали руку только судье – в отношении друг друга они обошлись без этих жестов.

«Это началось с украинского правительства, которое встречалось с правительством России. Они были против рукопожатий, потому что не разделяют с ними ценности. Оттуда и пошло», – заявила Свитолина в ходе пресс-конференции.

Ранее фитнес-тренеры рассказали о продуктах, которые необходимо исключить из рациона для избавления от лишнего веса. Эксперты посоветовали отказаться от употребления пищи из муки, сухарей, полуфабрикатов и замороженных блюд.
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