Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему не пожала руку сопернице из России

Спортсменка из Украины Элина Свитолина заявила, что не жмет руки теннисисткам из Российской Федерации и Республики Беларусь из-за отказа украинского правительства делать то же самое в отношении политиков из России. Об этом пишут РИА Новости Спорт.
Свитолина накануне одержала победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос» против российской спортсменки Анны Блинковой. После завершения матча теннисистки пожали руку только судье – в отношении друг друга они обошлись без этих жестов.
«Это началось с украинского правительства, которое встречалось с правительством России. Они были против рукопожатий, потому что не разделяют с ними ценности. Оттуда и пошло», – заявила Свитолина в ходе пресс-конференции.
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