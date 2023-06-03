Дипломат Анна Евстигнеева: Россия призывает США прекратить перекладывать ответственность на других

Заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева заявила, что США не готовы к конструктивному диалогу с Северной Кореей для урегулирования разногласий.
На данный момент Россия не видит со стороны США предпосылок к диалогу с Северной Кореей, потому что Вашингтон неоднократно демонстрировал своими действиями и заявлениями отсутствие намерений для конструктивных дискуссий. В связи с этим Москва призывает Белый дом прекратить перекладывать ответственность на других и начать предпринимать попытки к возобновлению отношений, заявила Евстигнееева во время заседания Совета безопасности ООН.
Ранее МИД Северной Кореи опубликовал заявление, где было сказано, что Пхеньян не доволен сближением США и Южной Кореи ради совместных военных учений, так как это ведет к напряжению ситуации в регионе.