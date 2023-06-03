Премьер Люксембурга Беттель указал президенту Украины Зеленскому его место неприличным жестом

Неприятный эпизод с участием премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля и президента Украины Владимира Зеленского произошел в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщает издание MK.RU.
Как сообщают, Зеленский, в уже ставшей привычной камуфляжной одежде, попытался завязать разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Однако в то время сербский руководитель находился в обществе Беттеля, который специфичным жестом дал понять ему, что не желает, чтобы украинский лидер принимал участие в беседе. Он рукой «просигнализировал» просьбу закрыть рот.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский потерял всякую надежду на вступление в североатлантический альянс. Он осознал, что Украина не станет членом НАТО, пока продолжается конфликт на ее территории.