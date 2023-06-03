Премьер Люксембурга Беттель указал президенту Украины Зеленскому его место неприличным жестом

Как сообщают, Зеленский, в уже ставшей привычной камуфляжной одежде, попытался завязать разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Однако в то время сербский руководитель находился в обществе Беттеля, который специфичным жестом дал понять ему, что не желает, чтобы украинский лидер принимал участие в беседе. Он рукой «просигнализировал» просьбу закрыть рот.