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Просто попей водички: эндокринолог Павлова объяснила, как справиться со стрессом

Общество
Просто попей водички: эндокринолог Павлова объяснила, как справиться со стрессом

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила изданию РБК, как простой стакан воды поможет вам справиться со стрессом.

Так, выпитый большими глотками стакан воды прервет выработку гормона стресса и поможет справиться с резко накатившими эмоциями.

Немного пролитых слез также будут крайне полезны тем, у кого сложилась трудная ситуация, ведь с ними наш организм покидают и гормоны стресса.

Физическая нагрузка позволяет сменить ход мыслей и сконцентрироваться на чем-то другом, пока вы испытываете сильные эмоциональные переживания.

Павлова подчеркнула, что эти методы не являются панацеей и при слишком тяжелых моментах стоит обратиться за помощью по горячей линии или к дипломированному психологу.

Ранее психолог Дарья Якушева рассказала об эмоциональной нестабильности и симптомах предшествующим ей.
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