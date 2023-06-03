Просто попей водички: эндокринолог Павлова объяснила, как справиться со стрессом

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила изданию РБК, как простой стакан воды поможет вам справиться со стрессом.
Так, выпитый большими глотками стакан воды прервет выработку гормона стресса и поможет справиться с резко накатившими эмоциями.
Немного пролитых слез также будут крайне полезны тем, у кого сложилась трудная ситуация, ведь с ними наш организм покидают и гормоны стресса.
Физическая нагрузка позволяет сменить ход мыслей и сконцентрироваться на чем-то другом, пока вы испытываете сильные эмоциональные переживания.
Павлова подчеркнула, что эти методы не являются панацеей и при слишком тяжелых моментах стоит обратиться за помощью по горячей линии или к дипломированному психологу.
Ранее психолог Дарья Якушева рассказала об эмоциональной нестабильности и симптомах предшествующим ей.