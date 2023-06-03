Генпрокуратура России рассказала об экстрадиции из Парагвая двух россиян, подозреваемых в ряде преступлений

Россия и Парагвай достигли соглашения по экстрадиции Морозова и Андреева с территории Южной Америки. Андреев обвиняется в убийствах, участии в преступных группировках, похищении людей, вымогательстве денег, краже и незаконном пересечении границы РФ. Морозова обвиняют в мошенничестве и незаконном присвоении частной собственности, говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры России.