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Генпрокуратура России рассказала об экстрадиции из Парагвая двух россиян, подозреваемых в ряде преступлений

Общество
Генпрокуратура России рассказала об экстрадиции из Парагвая двух россиян, подозреваемых в ряде преступлений

Генеральная прокуратура России сообщила, что в ближайшее время Парагвай передаст Москве подозреваемых в преступлениях Андрея Андреева и Романа Морозова.

Россия и Парагвай достигли соглашения по экстрадиции Морозова и Андреева с территории Южной Америки. Андреев обвиняется в убийствах, участии в преступных группировках, похищении людей, вымогательстве денег, краже и незаконном пересечении границы РФ. Морозова обвиняют в мошенничестве и незаконном присвоении частной собственности, говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры России.

Ранее Генпрокуратура заявила о намерении проверить компанию Mars, занимающуюся производством шоколадных десертов, на факт спонсирования вооруженных сил Украины. Организация, однако, не скрывает этого и неоднократно заявляла, что отправляет деньги ВСУ.
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