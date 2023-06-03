Генпрокуратура России рассказала об экстрадиции из Парагвая двух россиян, подозреваемых в ряде преступлений

Генеральная прокуратура России сообщила, что в ближайшее время Парагвай передаст Москве подозреваемых в преступлениях Андрея Андреева и Романа Морозова.
Россия и Парагвай достигли соглашения по экстрадиции Морозова и Андреева с территории Южной Америки. Андреев обвиняется в убийствах, участии в преступных группировках, похищении людей, вымогательстве денег, краже и незаконном пересечении границы РФ. Морозова обвиняют в мошенничестве и незаконном присвоении частной собственности, говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры России.
Ранее Генпрокуратура заявила о намерении проверить компанию Mars, занимающуюся производством шоколадных десертов, на факт спонсирования вооруженных сил Украины. Организация, однако, не скрывает этого и неоднократно заявляла, что отправляет деньги ВСУ.